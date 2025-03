Hyundai Motor Group kündigt massive Investitionen in USA an

Photo : YONHAP News

Die Hyundai Motor Group will von 2025 bis 2028 21 Milliarden Dollar in den USA investieren.Diesen zusätzlichen Investitionsplan präsentierte der Vorsitzende der Gruppe, Chung Eui-sun, bei einer Veranstaltung im Weißen Haus am Montag (Ortszeit).8,6 Milliarden Dollar will der Mischkonzern in die Automobilproduktion investieren. 6,1 Milliarden Dollar sind für das Stahl- und Logistikgeschäft vorgesehen, 6,3 Milliarden Dollar für Zukunftsbranchen und den Energiebereich.Chung kündigte an, ein Stahlwerk in Louisiana zu bauen, um die Lieferketten für Automobilkomponenten in den USA zu stärken. Auch wurde der Plan bekannt gemacht, die Produktionskapazität des Automobilwerks in Georgia auszubauen.Unterdessen wollen die USA gegenseitige Zölle gegen den Rest der Welt wie angekündigt am 2. April bekannt machen.