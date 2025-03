Militärchefs Südkoreas und der Philippinen kommen zusammen

Photo : YONHAP News

Der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs (JCS) Südkoreas, Kim Myung-soo, hat sich mit seinem philippinischen Amtskollegen Romeo Brawner Jr. getroffen.Laut dem JCS sprachen Kim und Brawner Jr. bei ihrem Treffen am Montag in Seoul über die Sicherheitslage in der indopazifischen Region. Auch seien Maßnahmen zur Förderung der Militärzusammenarbeit zwischen Südkorea und den Philippinen erörtert worden.Es war das erste Treffen zwischen den Generalstabschefs beider Länder seit 2019.Seit der Unterzeichnung einer Absichtserklärung über die Militärkooperation im Jahr 2013 haben beide Länder den Austausch auf hochrangiger Ebene und die Militärzusammenarbeit fortgesetzt.Kim betonte, die Philippinen seien ein Mitkämpfer, der im Koreakrieg (1950-53) an der Seite Südkoreas für dessen Freiheit und Frieden gekämpft habe. Sie seien auch eine Nation, die mit Südkorea demokratische Werte teile.Der philippinische General kam nach Südkorea, um an einer für Donnerstag in Ulsan geplanten Zeremonie zur Auslieferung und zum Stapellauf einer Korvette der philippinischen Marine teilzunehmen.