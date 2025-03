Südkorea plant regelmäßigen Austausch mit nordeuropäischen Ländern zu Bevölkerungspolitik

Photo : YONHAP News

Südkorea plant einen regelmäßigen Austausch mit nordeuropäischen Ländern zur Bevölkerungspolitik.Mit Finnland, Schweden und Dänemark wird es regelmäßig Konsultationen über Themen wie niedrige Geburtenrate und Alterung der Gesellschaft geben.Das teilte das präsidiale Komitee für alternde Gesellschaft und Bevölkerungspolitik am Dienstag mit.Dessen stellvertretender Vorsitzender Joo Hyung-hwan habe vom 17. bis 22. März die drei nordeuropäischen Länder besucht. Dort habe er für einen Erfahrungsaustausch Parlamente sowie Ministerien besucht, die für Bevölkerungspolitik zuständig sind.In Dänemark und Schweden wurde demnach eine Zusammenarbeit vereinbart, um Investitionen in Unternehmen im Bereich Age-Tech oder Alterstechnologie auszubauen und sich beim Markteintritt gegenseitig zu unterstützen.In Finnland besichtigte Joo den Angaben zufolge Betreuungseinrichtungen, darunter eine Einrichtung für autonomes Wohnen für Senioren. Er habe sich über den Stand der Umsetzung von Dienstleistungen informiert und die Möglichkeit der Übertragung auf ein koreanisches Modell angesprochen.Das Gremium will die bei den Besuchen gesammelten Informationen bei diesjährigen Treffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in Gyeongju mit anderen Ländern teilen.Auch bei internationalen Seminaren und hochrangigen Konsultationen über Governance zur Bevölkerungspolitik soll die Frage auf die Tagesordnung kommen.