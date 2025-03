Gouverneur von Alaska besucht Südkorea

Photo : YONHAP News

Der Gouverneur des US-Bundesstaates Alaska, Mike Dunleavy, besucht Südkorea.Er wird am Dienstagnachmittag mit Industrieminister Ahn Duk-geun zusammenkommen. Besprochen wird unter anderem eine mögliche Beteiligung Südkoreas an einem Erdgasprojekt in Alaska.Angesichts des Vorhabens der USA für die Einführung neuer Zölle hat die südkoreanische Regierung mehr Energieimporte aus den USA und die Überprüfung einer Beteiligung am LNG-Projekt in Alaska als Verhandlungsmasse angeboten.Im Zuge des Projekts soll Erdgas aus Nordalaska über eine 1.300 Kilometer lange Pipeline zur Südküste Alaskas befördert, dort verflüssigt und dann exportiert werden.Industrieminister Ahn hatte nach seinem jüngsten USA-Besuch gegenüber Reportern gesagt, die USA hätten auf Regierungsebene großes Interesse am LNG-Projekt in Alaska signalisiert.