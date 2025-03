Mehrere K-Pop-Gruppen besuchen China

Photo : YONHAP News

Zuletzt haben mehrere K-Pop-Gruppen China besucht.Darüber berichtete die in Hongkong erscheinende Zeitung „South China Morning Post“ am Dienstag.Peking reiche Seoul die Hand zur Versöhnung durch kulturelle Importe wie K-Pop und die Aufnahme südkoreanischer Touristen, während beide Nachbarn Schritte zur Verbesserung der Beziehungen unternähmen, schrieb sie.Die Girlgroup IVE veranstaltete am 20. März in Shanghai eine Autogrammstunde, zu der etwa 200 chinesische Fans kamen. Die Mädchenband Twice hatte zuvor am 22. Februar ebenfalls in Shanghai für Fans Autogramme signiert.All dies nähre die Hoffnung, dass Peking inoffizielle Beschränkungen für Hallyu oder die koreanische Welle weiter lockern könnte, um die Beziehungen zu Seoul in einer Zeit zu verbessern, in der beide Länder mit neuen Zöllen aus Washington konfrontiert seien, so die Zeitung weiter.China hatte aus Protest gegen die Stationierung des US-Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea seit etwa 2016 inoffiziell Restriktionen für die koreanische Popkultur wie Musik, TV-Serien und Filme verhängt.