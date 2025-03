Kommissarischer Präsident fordert angesichts Handelskrieg Schutzmaßnahmen

Photo : YONHAP News

Der kommissarische Präsident Han Duck-soo hat angesichts eines Handelskriegs Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung gefordert.Es sei die „Berufung“ der Regierung, die Sicherheit der Bürger zu schützen und angesichts eines Handelskriegs nationale Interessen zu wahren, sagte er am Dienstag auf der ersten Kabinettssitzung nach seiner Rückkehr ins Amt.Han hatte am Montag mit der Ablehnung des Amtsenthebungsantrags gegen ihn die Amtsgeschäfte wieder aufnehmen können.Der von den USA ausgehende Handelskrieg habe weltweit Folgen. Kleinunternehmer und Selbstständige seien mit zunehmenden Schwierigkeiten konfrontiert, sagte er.Auf der Grundlage seiner Erfahrung in den Bereichen Handel und Auswärtiges wolle er alles daran setzen, damit der "Zollsturm" aus den USA überstanden wird. Um eine Krise für das Auskommen der Bevölkerung abzuwenden, werde er sowohl mit der Regierungspartei als auch mit der Opposition aktiv das Gespräch suchen, hieß es.Die Kabinettsmitglieder rief er dazu auf, ihre Befugnisse zu nutzen und ihrer Verantwortung nachzukommen, indem sie rechtzeitig Maßnahmen ergreifen.Auch zu den zurzeit wütenden Walbränden äußerte sich der Interimsregierungschef. Die Regierung wolle keine Unterstützung scheuen, sagte er.