Bevölkerung in Südkorea erreichte letztes Jahr Höhepunkt

Photo : YONHAP News

Die Bevölkerung in Südkorea hat nach Behördendaten letztes Jahr ihren Höhepunkt erreicht.Das geht aus der Publikation „Soziale Indikatoren Südkoreas 2024“ hervor, die das Statistikamt am Dienstag veröffentlichte.Ihr zufolge betrug die Gesamtbevölkerung des Landes im vergangenen Jahr 51,75 Millionen.Die Bevölkerung werde von nun an schrumpfen und im Jahr 2072 bei 36,22 Millionen liegen, so die Prognose.Zudem schreitet die Alterung der Bevölkerung schnell voran.Im vergangenen Jahr waren 9,94 Millionen Einwohner 65 Jahre oder älter. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung lag bei 19,2 Prozent.Die Behörde rechnet mit einem Anteil von 47,7 Prozent im Jahr 2072.