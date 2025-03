Waldbrände: 15 Todesopfer und Verletzte, fast 5.500 Anwohner evakuiert

Photo : YONHAP News

Bei den derzeit wütenden Waldbränden in Südkorea sind bisher 15 Menschen gestorben oder verletzt worden.Die verwüstete Fläche vergrößerte sich auf rund 14.700 Hektar.Das gab Ko Ki-dong, Leiter des Zentralen Hauptquartiers für Katastrophenschutz und Sicherheitsmaßnahmen, am Dienstag bekannt.Ungünstige Wetterbedingungen wie Starkwind, trockene Wetterlage, Rauch und Nebel erschwerten die Löscharbeiten, hieß es.Insgesamt 5.489 Personen von 2.506 Haushalten mussten wegen der Waldbrände evakuiert werden. Allein in Uiseong mussten 3.880 Einwohner von 1.424 Haushalten ihr Zuhause verlassen.Die Regierung betonte, sie werde alle verfügbaren Ressourcen für die Löscharbeiten einsetzen und ihr Bestes tun, damit das Feuer nicht auf Wohngebiete übergreift. Genannt wurden 110 Hubschrauber und 6.700 Einsatzkräfte.Mit Stand 13 Uhr am Dienstag sind die Behörden im Einsatz, um die Waldbrände in Sancheong und Hadong (Provinz Süd-Gyeongsang), Uiseong (Provinz Nord-Gyeongsang) und Ulju (Großstadt Ulsan) unter Kontrolle zu bringen.