Seoul gibt Feinstaubwarnung heraus

Die Stadt Seoul hat am Dienstag mit Wirkung ab 13 Uhr eine Warnung vor Feinstaub herausgegeben.Zuvor war am frühen Dienstagmorgen eine Warnung vor Ultrafeinstaub herausgegeben worden.Die Warnung vor Feinstaub gilt, wenn die durchschnittliche Konzentration von Feinstaub (PM10) mindestens zwei Stunden lang bei 150 Mikrogramm pro Kubikmeter (㎍/㎥) oder höher liegt.Gelber Staub, der am Samstag in der Umgebung der Wüste Gobi und des Plateaus der Inneren Mongolei entstanden sei, sei nach Südosten gezogen und am Montag in den Luftraum über Seoul gelangt. Das habe zur Erhöhung der Feinstaubkonzentration geführt, erklärte die Stadtverwaltung.Die Stadtverwaltung rief Einwohner, die unter Atemwegs- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden, Ältere und Schwache sowie Kinder auf, möglichst zu Hause zu bleiben. Wer unbedingt das Haus verlassen müsse, solle eine Atemschutzmaske tragen.