Experte warnt vor chinesischen Imitaten koreanischer Instantnudelmarke Buldak

Photo : YONHAP News

Ein Experte hat vor chinesischen Imitaten der äußerst beliebten koreanischen Instantnudelmarke Buldak gewarnt.Professor Seo Kyoung-duk von der Sungshin Frauenuniversität veröffentlichte in sozialen Medien ein Foto einer solchen Nachahmung, die im Ausland angeboten wird.Auf dem Foto ist ein koreanischer Produktname zu sehen, in einer ähnlichen Schriftart wie das Ramyeon-Produkt Bukdak Bokkeum-myeon des südkoreanischen Herstellers Samyang Foods. Auch die Verpackung und die darauf dargestellte Figur haben Ähnlichkeiten.Als Hersteller sei BINGGOONE angegeben. Auf der Rückseite stehe „MADE IN P.R.C“ geschrieben. P.R.C stehe für People's Republic of China, die Volksrepublik China, erklärte Seo.Führende Lebensmittelhersteller in Südkorea, darunter Samyang, CJ CheilJedang und Ottogi, hatten 2021 ein gemeinsames Beratungsgremium zur Bekämpfung von Imitaten von K-Food ins Leben gerufen. Sie hatten Klagen gegen chinesische Hersteller wegen der Verletzung geistigen Eigentums eingereicht und zum Teil Siege errungen.