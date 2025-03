Kospi verliert 0,62 Prozent auf 2.615,81 Zähler

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag 0,62 Prozent auf 2.615,81 Zähler verloren.Der Kospi war mit einem Plus in den Handel gestartet, büßte die Gewinne im Tagesverlauf aber wieder ein.Zu einem starken Rückgang sei es aber nicht gekommen, weil es Anzeichen gebe, wonach die US-Zollpolitik weniger streng ausfallen könnte als befürchtet, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf Analysten.US-Präsident Donald Trump hatte am Montag niedrigere Zölle oder Ausnahmen in Aussicht gestellt, je nachdem, wie stark Partner zur Schaffung von Arbeitsplätzen in den USA beitragen.