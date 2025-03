Qualifikation für Fußball-WM: Südkorea spielt gegen Jordanien unentschieden

Photo : YONHAP News

Südkorea hat die vorzeitige Qualifikation für die Endrunde der Fußballweltmeisterschaft 2026 verpasst.In seinem achten Spiel in der dritten Runde der asiatischen WM-Qualifikation gegen Jordanien am Dienstag in Suwon musste Südkorea sich mit einem 1:1-Unentschieden begnügen.Lee Jae-sung traf in der 5. Minute zur 1:0-Führung für Südkorea. In der 30. Minute erzielte Mahmoud Al-Mardi jedoch den Ausgleich.Mit vier Siegen und vier Unentschieden führt Südkorea zwar weiter die Gruppe B an. Jedoch konnte der Vorsprung nicht ausgebaut werden.Am 5. Juni wird Südkorea auswärts gegen den Irak spielen, das zehnte und letzte Vorrundenspiel bestreitet die Mannschaft am 10. Juni zu Hause gegen Kuwait.Die Gruppenersten und -zweiten der dritten Qualifikationsrunde qualifizieren sich direkt für die WM-Endrunde. Die Gruppendritten und -vierten spielen in der vierten Runde um die verbleibenden Tickets.