Kommissarischer Präsident wendet sich wegen Waldbränden ans Volk

Photo : YONHAP News

Der kommissarische Präsident Han Duck-soo hat sich angesichts der verheerenden Waldbrände im Süden des Landes mit einem Appell an das Volk gewandt.In einer Ansprache sagte Han am Mittwoch, dass die Regierung mit allen mobilisierbaren Einsatzkräften und Geräten gegen die bisher schlimmsten Waldbrände ankämpfe. Die Situation sei jedoch ernst.Er versprach, im weiteren Wochenverlauf alle Kräfte auf die Brandlöschung zu konzentrieren.Laut Han sind 4.652 Soldaten, Feuerwehrleute und Beamte mobilisiert worden. Auch die US-Truppen in Korea hätten Hubschrauber zur Verfügung gestellt.Sobald die Waldbrände gelöscht seien, werde die Regierung nach Mängeln beim Vorgehen gegen Waldbrände und deren Vorbeugung suchen. Anschließend werde an Verbesserungen gearbeitet, kündigte Han an.Er bat die Öffentlichkeit wiederholt um Bemühungen zur Vorbeugung von Waldbränden.Er wies darauf hin, dass 71 Prozent der Waldbrände in den letzten zehn Jahren durch kleine Unachtsamkeiten von Einzelpersonen wie die Müllverbrennung ausgelöst wurden. Die illegale Müllverbrennung, eine der wichtigsten Ursachen von Waldbränden, werde noch strenger kontrolliert. Gegen diejenigen, die einen entsprechenden Verstoß begehen würden, werde nach den einschlägigen Gesetzen und Bestimmungen strikt vorgegangen, warnte Han.Er bedankte sich außerdem bei den für die Brandlöschung eingesetzten Feuerwehrleuten und Soldaten. Auch dankte er den lokalen Beamten und Freiwilligen, die für die Unterstützung der von Waldbränden betroffenen Einwohner im Einsatz sind.