Rekordzuwachs bei Geburtenzahl im Januar

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Geburten in Südkorea ist im Januar um mehr als elf Prozent gestiegen.Auch die Geburtenrate stieg.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch wurden im Januar 23.947 Kinder geboren. Dies sind 11,6 Prozent mehr als im Januar letzten Jahres.Dies entspricht dem kräftigsten Anstieg in einem Januar seit der Einführung der monatlichen Statistik im Jahr 1981.Bei der monatlichen Geburtenzahl ging es seit Juli 2024 den siebten Monat in Folge aufwärts.Die zusammengefasste Geburtenziffer stieg im Januar gegenüber dem Vorjahr um 0,08 Personen auf 0,88 Kinder pro Frau.Die Zahl der Eheschließungen legte um 0,7 Prozent auf 20.153 Fälle zu.