Waldbrände: Löschhubschrauber stürzt in Uiseong ab

Photo : YONHAP News

Im von einem schweren Waldbrand betroffenen Uiseong ist am Mittwoch ein Löschhubschrauber abgestürzt.Der Pilot kam dabei ums Leben.Nach Angaben der Forstbehörde stürzte der Hubschrauber am Mittwoch um 12.54 Uhr während des Löscheinsatzes auf einen Hügel in Gyoan-ri im Landkreis Uiseong.Die für den Umgang mit den Waldbränden zuständige Zentrale der Forstbehörde teilte mit, sie habe sofort veranlasst, dass die für die Löschung der Waldbrände eingesetzten Hubschrauber für deren Sicherheit außer Betrieb gesetzt würden.