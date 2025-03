Koreanischer Film und Serie führen Netflix-Charts an

Photo : YONHAP News

Der koreanische Film „Revelations“ und die koreanische Serie „When Life Gives You Tangerines“ haben die globalen Netflix-Charts der nicht-englischsprachigen Produktionen angeführt.Nach Angaben von Netflix am Mittwoch erreichte „Revelations“ im Zeitraum vom 17. bis 23. März mit 5,7 Millionen Aufrufen den Spitzenplatz in den globalen Top 10-Charts der nicht-englischen Filme.Der Film von Regisseur Yeon Sang-ho handelt davon, dass ein Pastor, der an das Buch der Offenbarung glaubt, und eine Kriminalbeamtin in einem Vermisstenfall jeweils nach ihrem Glauben handeln.„When Life Gives You Tangerines“ landete in dem Zeitraum mit 5,5 Millionen Aufrufen an der Spitze der globalen Top 10-Charts der nicht-englischen Shows.Die Serie umfasst 16 Episoden. Seit dem 7. März wurden jeden Freitag je vier Episoden veröffentlicht.