Ex-Präsident Moon fordert zügige Entscheidung im Verfahren gegen Yoon

Photo : YONHAP News

Der ehemalige Präsident Moon Jae-in hat das Verfassungsgericht aufgefordert, baldigst ein Urteil im Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon Suk Yeol zu verkünden.Moon schrieb am Mittwoch in sozialen Medien, das soziale Chaos und die Angst des Volks hätten sich zugespitzt. Der Zorn der Öffentlichkeit habe ein kritisches Niveau erreicht.Er bat das Verfassungsgericht, sich mit Beratungen und der Verfassung des Urteilstextes zu beeilen, damit das Urteil noch in dieser Woche verkündet werden kann.Moon wies darauf hin, dass die Bürger künftig einen unaussprechlichen Preis zahlen müssten. Je länger die Entscheidung über die Amtsenthebung auf sich warten lasse, desto höher werde der Preis sein.