Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Mittwoch um 1,08 Prozent vorrücken können.Der Index beendete den Handel bei einem Stand von 2.643,94 Zählern.Die Anleger hätten jüngste Bemerkungen von US-Präsident Donald Trump in der Zollfrage mit Erleichterung aufgenommen.Trump hatte am Montag von möglichen Ausnahmen von den Zöllen oder niedrigeren Zollsätzen gesprochen, wenn Partner in den USA Arbeitsplätze schaffen.