Trump kündigt Zölle von 25 Prozent auf importierte Autos an

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat Zölle in Höhe von 25 Prozent auf importierte Autos angekündigt.Die Zölle werden am 2. April in Kraft treten. An dem Tag wollen die USA gegenseitige Zölle bekannt machen.Ein Dekret hierfür unterzeichnete Trump am Mittwoch (Ortszeit). Ihm zufolge müssten Zölle von 25 Prozent auf alle Fahrzeuge verhängt werden, die nicht in den USA gefertigt worden seien.Das Weiße Haus teilte mit, dass auch wichtige Autokomponenten wie Motoren mit 25-prozentigen Zöllen belegt würden.Trump äußerte die Erwartung, dass dank der Maßnahme die Steuereinnahmen jährlich um 100 Milliarden Dollar steigen würden.Südkorea ist der drittwichtigste Autolieferant für die USA. Seine Autoexporte in die USA betrugen letztes Jahr 34,2 Milliarden Dollar, was fast der Hälfte seiner gesamten Autoausfuhren von 70,8 Milliarden Dollar entspricht.