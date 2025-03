Südkoreanischer Botschafter: Ukraine-Krieg fügt nordkoreanischen Soldaten schweres Leid zu

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Hwang Joon-kook, hat den Stopp der illegalen Militärzusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea gefordert.Die Forderung unterbreitete Hwang am Mittwoch (Ortszeit) in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats zur Wahrung von Frieden und Sicherheit in der Ukraine.Der russisch-ukrainische Krieg füge nicht nur beiden Ländern, sondern auch nordkoreanischen Soldaten und deren Familien schweres Leid zu, sagte er.Gefangen genommene nordkoreanische Soldaten hätten in Interviews gesagt, dass sie betrogen worden seien. Ihnen sei gesagt worden, dass sie zur Ausbildung nach Russland geschickt würden. Ihre Familien würden erst davon erfahren, wenn die Behörden eine Sterbeurkunde ausstellen. Die Behörden hätten die Hinterbliebenen sogar gezwungen, Geheimhaltungsvereinbarungen zu unterzeichnen, sagte der Diplomat.Nordkorea müsse sofort aufhören, seine eigene Bevölkerung im Gegenzug für militärische, politische und wirtschaftliche Unterstützung zu opfern, forderte er.