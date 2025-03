Behörden: 26 Tote bei Waldbränden im Südosten

Photo : YONHAP News

Die verheerenden Waldbrände im Südosten Südkoreas haben bisher 26 Todesopfer gefordert.Nach Behördenangaben am Donnerstag sind mit Stand 6 Uhr 26 Menschen ums Leben gekommen. Acht Personen wurden schwer verletzt, es gibt 22 Leichtverletzte.Mit Stand 5 Uhr am Donnerstag wurden 37.185 Einwohner evakuiert. Allein in Uiseong und Andong, die besonders schwer betroffen sind, mussten sich 29.911 Einwohner in Sicherheit bringen.Mit Stand 5 Uhr laufen noch an zehn Orten Löscharbeiten zur Bekämpfung mittlerer bis großer Waldbrände. Die verwüstete Waldfläche beträgt 36.009 Hektar, damit entstand der bisher schlimmste Schaden bei Waldbränden.Seit dem gleichzeitigen Ausbruch von mehreren Waldbränden, beginnend in Sancheong am 21. März, ist fast eine Woche vergangen. Die Löscharbeiten schreiten jedoch nicht schnell genug voran.In Sancheong und Hadong konnte das Feuer bisher nur zu 77 Prozent gelöscht werden, in Uiseong zu 54 Prozent und in Andong zu 52 Prozent.In Ulju und Gimhae sind die Brände mittlerweile vollständig gelöscht.