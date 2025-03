Sterbliche Überreste aus Nordkorea – Pentagon meldet Identifizierung des 100. US-Soldaten

Photo : YONHAP News

Die USA haben einen weiteren Soldaten anhand von sterblichen Überresten identifizieren können, die Nordkorea übergeben hatte.Dies habe Verteidigungsminister Pete Hegseth in einer Videoansprache am Vortag auf einer Basis auf Hawaii bekannt gemacht, gab das Pentagon am Mittwoch (Ortszeit) bekannt.Die DPAA, eine für die Suche nach Kriegsgefangenen und vermissten Soldaten und deren Identifizierung zuständige Dienststelle, habe den 100. Soldaten anhand sterblicher Überreste identifiziert, die Nordkorea im Jahr 2018 in 55 Kisten übergeben hatte.Es handele sich um Oberleutnant William H. Hott aus Cuyahoga County im Bundesstaat Ohio. Er sei im Koreakrieg in der Schlacht um den Changjin-Stausee gefallen.Zur Übergabe der Kisten mit sterblichen Überresten von mutmaßlich im Koreakrieg gefallenen US-Soldaten war es nach einer Vereinbarung beim ersten Spitzentreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un im Jahr 2018 in Singapur gekommen.In den Kisten hätten sich 501 Gebeine befunden. Forensische Analysen durch die DPAA hätten ergeben, dass sie mindestens 250 Personen zugeordnet werden könnten, so das Pentagon.Nach dem Scheitern des zweiten Nordkorea-USA-Spitzentreffens im Februar 2019 in Hanoi setzten beide Seiten ihre Gespräche über die Rückführung sterblicher Überreste amerikanischer Soldaten nicht mehr fort.