Hyundai Motor Group feiert Fertigstellung dritter Produktionsstätte in USA

Photo : YONHAP News

Die Hyundai Motor Group hat am Mittwoch (Ortszeit) die Fertigstellung ihrer dritten Produktionsstätte in den USA gefeiert.Zur Zeremonie zur Fertigstellung des Hyundai Motor Group Megaplant America (HMGMA) in Ellabell im Bundesstaat Georgia kamen der Vorsitzende Chung Eui-sun und weitere Führungskräfte des Mischkonzerns. Der Gouverneur von Georgia, Brian Kemp, und Buddy Carter, Mitglied des Repräsentantenhauses, waren ebenfalls anwesend.Mit der Fertigstellung von HMGMA verfügt das koreanische Konglomerat nun über eine Produktionskapazität von insgesamt einer Million Einheiten im Jahr in den USA. Die Gruppe will die Produktionskapazität künftig um 200.000 auf 1,2 Millionen Einheiten steigern.HMGMA werde einen Cluster fortschrittlicher Zukunftsautos bilden, an dem vier Tochterfirmen der Hyundai Motor Group und auch einheimische Zulieferer beteiligt seien, so die Gruppe.Hyundai Mobis, Hyundai Glovis, Hyundai Steel und Hyundai Transys werden dort notwendige Komponenten wie Batterien und Stahlbleche für Fahrzeuge herstellen.Eine gemeinsame Batteriezellfabrik der Hyundai Motor Group und von LG Energy Solution wird auf dem Gelände ebenfalls gebaut. Dieses Werk mit einer jährlichen Produktionskapazität von 30 Gigawattstunden soll nächstes Jahr fertiggestellt werden.Die Gruppe investiert derzeit insgesamt acht Milliarden Dollar in den Bau des Clusters sowie die Gründung von Tochter- und Gemeinschaftsunternehmen.