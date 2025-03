Nordkorea zeigt erstmals mutmaßliches Frühwarn- und Kontrollflugzeug

Photo : YONHAP News

Nordkorea verfügt offenbar über ein Frühwarn- und Kontrollflugzeug.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichte am Donnerstag ein Foto, das Machthaber Kim Jong-un an Bord eines solchen Flugzeugs zeigen soll, während dieser Militärs Anweisungen erteilt.Laut dem Bericht habe Kim am Dienstag und Mittwoch Forschungsprojekte zur Verteidigungswissenschaft des Technologiekomplexes für unbemannte Luftfahrt und einer Forschungsgruppe für elektronische Kriegsführung überwacht.Kim überprüfte außerdem die Leistung eines unbemannten Aufklärungsflugzeugs, das eine nordkoreanische Version der Drohne Global Hawk zu sein scheint. Darüber hinaus beaufsichtigte er den Angaben zufolge einen Test, bei dem Kamikazedrohnen die vorgesehenen Ziele trafen.Kim habe die Erwartung geäußert, dass mit diesen Mitteln die Operationsfähigkeiten bei der Informationssammlung verbessert würden. Überdies seien die Systeme leistungsfähig genug, um feindliche Kampfmittel zu neutralisieren, hieß es.