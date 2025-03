Südkorea und USA üben in Seoul Vorgehen gegen Drohnen-Terror

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben erstmals in Seoul das Vorgehen gegen Drohnen-Terror geübt.Nach Angaben der Stadtverwaltung lag der Übung das Szenario einer Gefährdung durch Drohnen im Stadtzentrum zugrunde. Geübt wurde demnach der gesamte Prozess von der Entdeckung über die Verfolgung bis zur Zerstörung einer Drohne.Insgesamt 28 Institutionen waren beteiligt, darunter das südkoreanische Landministerium, das Hauptquartier des Heeres, das Kommando zur Hauptstadtverteidigung, die 8. US-Armee und die 2. Infanteriedivision der USA. Das Büro zur gemeinsamen Bekämpfung kleiner unbemannter Luftfahrzeuge des US-Verteidigungsministeriums und die Ermittlungsbehörde FBI waren ebenfalls involviert.Hintergrund ist die Zunahme von illegalen Drohnenflügen und terroristischen Bedrohungen mittels Drohnen in letzter Zeit.Die Stadtverwaltung will die Erkenntnisse aus der Übung für den Aufbau eines Systems zur Erkennung von Drohnen und Reaktion darauf in Echtzeit nutzen. Für das geplante System soll Spitzentechnologie zum Einsatz kommen.