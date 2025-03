JCS: Nordkorea entsandte im Januar und Februar 3.000 weitere Soldaten nach Russland

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach Einschätzung des südkoreanischen Militärs Anfang dieses Jahres 3.000 weitere Soldaten nach Russland entsandt.Zudem habe Nordkorea weiterhin Raketen und Artilleriegeschosse bereitgestellt.Der Vereinigte Generalstab (JCS) berichtete am Donnerstag über die jüngsten Entwicklungen bei den nordkoreanischen Truppen. Demnach sind etwa 4.000 der 11.000 nach Russland entsandten Soldaten gefallen oder verwundet. Im Januar und Februar dieses Jahres seien zur Aufstockung des Kontingents über 3.000 weitere Soldaten entsandt worden.Der Geheimdienst NIS hatte im Februar von einer mutmaßlichen weiteren Truppenentsendung gesprochen. Der genaue Umfang werde noch ermittelt, hatte es geheißen.Nach weiteren Angaben wurde der Abriss von elf Freileitungsmasten auf der nordkoreanischen Seite der demilitarisierten Zone (DMZ) abgeschlossen, die Südkorea einst für die Stromversorgung für die Industriezone Kaesong gebaut hatte. An einem nicht abgebauten Strommast nördlich der militärischen Demarkationslinie wurde eine Überwachungskamera angebracht.Der Generalstab teilte darüber hinaus mit, dass vor einigen Tagen bei einer Minenexplosion in der DMZ mehrere nordkoreanische Soldaten getötet oder verletzt worden seien.