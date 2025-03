Waldbrände zerstören auch immer mehr nationales Erbe

Photo : YONHAP News

Bei den verheerenden Waldbränden seit dem letzten Wochenende wird auch immer mehr historisches Erbe zerstört.Mit Stand 11 Uhr am Donnerstag wurden von der Behörde für Nationales Erbe insgesamt 18 solcher Schadensfälle erfasst.In zwei Fällen waren Nationalschätze von den Flammen betroffen, in jeweils drei Fällen geschützte Kultur- und Naturstätten, Naturdenkmäler und volkstümliches Kulturerbe.Die Behörde brachte 1.566 Relikte, die sich in Tempeln und Privathäusern in den Waldbrandgebieten befanden, an sichere Orte.Die Behörde rät dazu, für den Schutz von Kultur- und Naturerbe rasch zu handeln und Genehmigungen nachträglich einzuholen. Sie wolle außerdem weitere Relikte aus den Waldbrandgebieten herausholen, hieß es.