Politik Parlamentschef fordert zügiges Urteil im Amtsenthebungsverfahren gegen Yoon

Der Präsident der Nationalversammlung, Woo Won-shik, hat die Richter am Verfassungsgericht aufgefordert, baldmöglichst ein Urteil im Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon Suk Yeol zu verkünden.



Weil das Verfassungsgericht lange mit der Anberaumung eines Verkündungstermins zögere, vertiefe sich das soziale Chaos. Die Ressourcen des Staates würden erschöpft, sagte er in einer Stellungnahme am Donnerstag.



Die öffentliche Meinung sei gespalten. Bei der Fähigkeit des Staates zur Reaktion auf anstehende Angelegenheiten seien Grenzen offenbart worden. Den Preis hierfür würden die Bürger zahlen müssen, hieß es.



Er habe sich bislang mit einer Stellungnahme zurückgehalten, weil er die Unabhängigkeit des Verfassungsgerichts für wichtig halte. Er äußere sich nun aber dennoch aufgrund der Einschätzung, dass die verzögerte Urteilsverkündung sogar an den Grundwerten rütteln könnte, erklärte Woo.