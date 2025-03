Waldbrände: 38.000 Hektar Fläche verwüstet, 28 Tote

Photo : YONHAP News

Bei den verheerenden Waldbränden an elf Orten in Südkorea sind bisher 28 Personen ums Leben gekommen.30 Menschen wurden verletzt. Die verwüstete Fläche beträgt insgesamt 38.665 Hektar.Das gab das Hauptquartier für Katastrophenschutz und Sicherheitsmaßnahmen mit Stand 21 Uhr am Donnerstag bekannt.Nach weiteren Angaben wurden 2.639 Einrichtungen, darunter Wohnhäuser, Fabriken und Kulturgüter, verbrannt, 37.826 Einwohner wurden evakuiert.Die Waldbrände im Norden der Provinz Nord-Gyeongsang, darunter in Uiseong, richteten den größten Schaden an. Dort wurden 24 Todesopfer gemeldet, die betroffene Fläche beträgt 35.697 Hektar.