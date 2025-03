Tongyeong Musikfestival beginnt heute

Photo : YONHAP News

Das Tongyeong Internationale Musikfestival wird am heutigen Freitag eröffnet.Das diesjährige Festival findet unter dem Thema „Journey Inwards“ (Reise nach innen) zehn Tage lang in der Tongyeong Konzerthalle statt.Das Musikfestival wird mit einem Konzert des Tongyeong Festival Orchestra unter Leitung von Dirigent Fabien Gabel zusammen mit Pianist Lim Yun-chan eröffnet. Lim, Artist in Residence, wird am Sonntag ein Recital geben.Der spanische Cellist Pablo Ferrández, ebenfalls Artist in Residence, wird am Samstag mit dem Tongyeong Festival Orchestra spielen.Auch Auftritte von B´Rock Orchestra mit Dirigent René Jacobs, Belchea Quartet, Quatuor Ébène, KBS Symphony Orchestra und Pianist Sunwoo Yekwon sind geplant.Auf dem Programm stehen auch wichtige Werke von Komponist Yun Isang, dessen Tod sich dieses Jahr zum 30. Mal jährt, und von Komponist Pierre Boulez. Boulez wäre dieses Jahr 100 Jahre geworden.Das Festival geht am 6. April mit dem „War Requiem“ von Benjamin Britten zu Ende, das vom Tongyeong Festival Orchestra unter Leitung von Sung Shi-yeon gespielt wird.