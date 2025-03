Studie aus Japan: Südkorea 2075 auf Platz 21 beim Pro-Kopf-Einkommen

Photo : YONHAP News

Laut einer Prognose eines japanischen Forschungsinstituts wird Südkorea im Jahr 2075 weltweit Platz 21 beim Pro-Kopf-BIP erreichen.Damit verbessert Südkorea seinen Rang gegenüber Platz 25 im Jahr 2024 leicht. Japan hingegen könnte auf Platz 45 zurückfallen.Wie die japanische Zeitung "Nihon Keizai Shimbun" am Donnerstag berichtete, geht das Zentrum für Wirtschaftsforschung Japans (JCER) in seinem Zwischenbericht zur Langzeitprognose davon aus, dass Südkoreas reales Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf im Jahr 2075 auf 79.200 Dollar steigen wird.Für Japan hingegen wird ein Rückgang auf 45.800 Dollar erwartet. Das Land könnte dann sogar hinter Kasachstan und Russland zurückfallen. Im vergangenen Jahr lag es noch auf Platz 29.Zudem rechnet das Institut damit, dass die japanische Wirtschaft zwischen 2071 und 2075 im Schnitt nur noch um 0,3 Prozent pro Jahr wachsen wird.Auch die Bevölkerung Japans dürfte von derzeit rund 120 Millionen auf etwa 97 Millionen im Jahr 2075 sinken.Nach Einschätzung des Instituts werden die zehn größten Volkswirtschaften im Jahr 2075, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, voraussichtlich die USA, China, Indien, Deutschland, Indonesien, Großbritannien, Mexiko, Brasilien, Kanada und Frankreich sein.