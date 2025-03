Moskau: Vorbereitungen für Russland-Besuch von Nordkoreas Machthaber im Gang

Photo : YONHAP News

Laut einem hohen russischen Diplomaten sind Vorbereitungen für einen Russland-Besuch von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in diesem Jahr im Gang.Das teilte der stellvertretende Außenminister Andrej Rudenko am Donnerstag (Ortszeit) mit, wie die russischen Nachrichtenagenturen Tass und Ria Novosti berichteten.Derzeit werde über den Inhalt, den Zeitpunkt und das Programm des Besuchs verhandelt. Sollte eine Einigung getroffen werden, werde dies bekannt gemacht, sagte er.Rudenko erklärte, dass auch ein Besuch von Außenminister Sergei Lawrow in Pjöngjang in diesem Jahr vorbereitet werde. Man wolle den strategischen Dialog mit nordkoreanischen Freunden fortsetzen.Wann der Besuch erfolgen wird, wurde nicht bekannt gemacht.Kim hatte 2019 und 2023 Russland besucht, jedoch nicht die Hauptstadt Moskau. Jedes Mal hatte er sich im Fernen Osten mit Präsident Wladimir Putin getroffen.Putin hatte während seines Nordkorea-Besuchs im Juni letzten Jahres Kim nach Moskau eingeladen.