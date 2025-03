Vier von zehn Jugendlichen zeigen erhöhtes Risiko für Smartphone-Abhängigkeit

Photo : KBS News

Vier von zehn Jugendlichen in Südkorea sind gefährdet, von Smartphones abhängig zu werden.Entsprechende Umfrageergebnisse veröffentlichte das Ministerium für Wissenschaft und IKT am Donnerstag.Demnach wurden 42,6 Prozent der Jugendlichen im vergangenen Jahr der Risikogruppe zugeordnet. Der Anteil stieg gegenüber dem Vorjahr um 2,5 Prozentpunkte.Unter den Kleinkindern und Kindern stieg der Anteil an der Risikogruppe um 0,9 Prozentpunkte auf 25,9 Prozent.Demgegenüber ging der Anteil bei den Erwachsenen um 0,3 Prozentpunkte auf 22,4 Prozent zurück.Der Anteil der Risikogruppe an allen Smartphone-Nutzern sank gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Prozentpunkte auf 22,9 Prozent.Die Umfrage wurde bei 10.000 Haushalten in den 17 Großstädten und Provinzen in Form von Einzelinterviews durchgeführt.