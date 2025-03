Wetter: Niederschläge im Osten und kräftiger Temperaturrückgang

Photo : YONHAP News

Am heutigen Freitag ist es überwiegend sonnig.Im Osten der Provinz Gangwon, an der Ostküste der Provinzen Gyeongsang und auf Jeju ist es jedoch überwiegend bewölkt.In den Berggebieten in Gangwon soll es ortsweise ein bis fünf Zentimeter Schnee geben. An der Ostküste und in den Berggebieten der Provinz Nord-Gyeongsang werden ortsweise Regenfälle erwartet.Für die von Waldbränden betroffene südöstliche Region des Landes wurden auch heute Warnungen vor Trockenheit herausgegeben. In den meisten Landesteilen wird mit starken Winden gerechnet.An der Westküste der Provinz Süd-Chungcheong, in der südwestlichen Region und auf Jeju soll es gelegentlich Windstöße mit einer Geschwindigkeit von über 20 Sekundenmetern geben.Die Temperaturen sollen am Tag landesweit zwischen acht und 15 Grad liegen und damit sechs bis zwölf Grad unter den Werten am Donnerstag. In Seoul wird mit zwölf Grad gerechnet.Am Samstag soll es noch kälter werden. Am Morgen werden Werte um null Grad erwartet, auch am Tag sollen die Werte einstellig bleiben.