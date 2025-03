Handelsminister Südkoreas, Chinas und Japans treffen sich erstmals seit fünf Jahren

Photo : YONHAP News

Am Sonntag findet in Seoul erstmals seit über fünf Jahren wieder ein Wirtschafts- und Handelsministertreffen zwischen Südkorea, China und Japan statt.Das letzte Gespräch in diesem Format hatte im Dezember 2019 in Peking stattgefunden.Wie Regierungsquellen am Donnerstag berichteten, werden an der Sitzung der südkoreanische Industrie- und Handelsminister Ahn Deok-geun sowie seine chinesischen und japanischen Amtskollegen Wang Wentao und Yoji Muto teilnehmen.Im Mittelpunkt dürfte vor allem die Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein trilaterales Freihandelsabkommen (FTA) stehen. Bei diesen Gesprächen soll an die Ergebnisse des Dreiergipfels im Mai vergangenen Jahres angeknüpft werden.Besonderes Augenmerk gilt auch der Frage, ob die Minister auf die für den 2. April angekündigten Gegenzölle der USA eingehen werden.Am Samstag ist zudem ein bilaterales Ministertreffen zwischen Südkorea und China geplant. Für Sonntag wurde ein Gespräch zwischen Südkorea und Japan anberaumt.