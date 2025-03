Zehnter Gedenktag zur Verteidigung des Westmeers

Photo : YONHAP News

Zum 10. Gedenktag zur Verteidigung des Westmeers am Freitag hat der kommissarische Präsident Han Duck-soo bekräftigt, dass Südkorea auf jede Provokation Nordkoreas unverzüglich mit überwältigender Stärke reagieren werde.Man stütze sich dabei auf eine starke Gefechtsfähigkeit und eine feste Einsatzbereitschaft, so Han.Südkorea gedenkt jedes Jahr am vierten Freitag im März der 55 Marinesoldaten, die bei einer Reihe innerkoreanischer Zwischenfälle im Westmeer ums Leben kamen. Zu den Zwischenfällen gehört unter anderem die Versenkung der Korvette Cheonan durch einen nordkoreanischen Torpedo im Jahr 2010.Bei der Gedenkveranstaltung auf dem Nationalfriedhof in Daejeon bezeichnete Han Nordkorea als das „rückschrittlichste Regime der Welt“, das auch heute noch den Frieden auf der koreanischen Halbinsel und weltweit bedrohe.Han gedachte der Gefallenen, die ihr Leben bei der Verteidigung des Westmeers verloren, und versprach, ihre Aufopferung für immer im Gedächtnis zu bewahren.Zudem sicherte Han zu, dass die Regierung jene Helden, die im Dienste des Landes alles geopfert haben, sowie Verwundete und ihre Hinterbliebenen bis zuletzt unterstützen werde.