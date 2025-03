USA und Japan sprechen Südkorea Beileid wegen verheerender Waldbrände aus

Photo : YONHAP News

Angesichts der anhaltenden Waldbrände im Südosten Südkoreas haben die USA und Japan ihre Anteilnahme bekundet.Das US-Außenministerium erklärte am Donnerstag (Ortszeit) in einer Mitteilung von Sprecherin Tammy Bruce, dass die USA den tragischen Verlust von Menschenleben und die umfangreichen Schäden durch die Brände zutiefst bedauerten.Die Vereinigten Staaten stünden in schwierigen Zeiten fest an der Seite ihrer Verbündeten, hieß es weiter. Auch die in Südkorea stationierten US-Truppen seien bereit, bei der Brandbekämpfung und der Unterstützung der betroffenen Gemeinden zu helfen.Am selben Tag äußerte auch Japans Außenministerin Yoko Kamikawa ihr Beileid.Sie wünsche den Verstorbenen ewige Ruhe und bekunde den Hinterbliebenen ihr aufrichtiges Beileid. Den Verletzten wünschte sie eine schnelle Genesung und äußerte die Hoffnung, dass die Betroffenen bald wieder in ihren Alltag zurückkehren könnten.