Umfrage: 60 Prozent befürworten Amtsenthebung von Präsident Yoon

Photo : YONHAP News

In einer aktuellen Umfrage sprechen sich 60 Prozent der Befragten für eine Amtsenthebung von Präsident Yoon Suk Yeol aus.Diese Ergebnisse wurden am Freitag von Gallup Korea veröffentlicht. Die Erhebung fand von Dienstag bis Donnerstag unter 1.000 Bürgern ab 18 Jahren statt. Die Fehlermarge liegt bei plus/minus 3,1 Prozentpunkten, das Konfidenzniveau beträgt 95 Prozent.Im Vergleich zur vorherigen Umfrage vom 18. bis 20. März stieg die Zustimmung zu einer Amtsenthebung um zwei Prozentpunkte, während die Ablehnung um zwei Prozentpunkte sank.Unter Konservativen unterstützten 30 Prozent eine Amtsenthebung, 66 Prozent waren dagegen. Bei den Liberalen sprachen sich 94 Prozent für eine Amtsenthebung aus; lediglich vier Prozent lehnten sie ab.Unter Moderaten lag die Zustimmung bei 70 Prozent, die Ablehnung bei 22 Prozent.In allen Altersgruppen, außer den Menschen in ihren Sechzigern und Siebzigern, überwog die Zustimmung zu einer Amtsenthebung.