Schwere Waldbrände gelöscht

Die verheerenden Waldbrände in elf Städten und Landkreisen sind gelöscht.Der Leiter der Forstbehörde, Lim Sang-seop, gab bekannt, dass alle Hauptbrände in Hadong und Sancheong mit Stand 13 Uhr am Sonntag eingedämmt seien.Dazu kam es etwa 213 Stunden nach dem dortigen Feuerausbruch am 21. März. Es war der bisher zweitlängste Waldbrand in Südkorea.Das Zentrale Hauptquartier für Katastrophenschutz und Sicherheitsmaßnahmen gab bekannt, dass bei den Waldbränden im Südosten des Landes insgesamt 30 Menschen ums Leben kamen und 45 verletzt wurden.Die verwüstete Fläche beträgt 48.239 Hektar, es ist das bisher größte Schadensausmaß nach Waldbränden.Etwa 3.000 Wohnhäuser wurden zerstört, es gab 30 Fälle von Beschädigungen von nationalem Erbe.