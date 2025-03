Südkorea, China und Japan halten trilaterales Wirtschafts- und Handelsministertreffen ab

Photo : YONHAP News

Die für Wirtschaft und Handel zuständigen Minister Südkoreas, Chinas und Japans sind sich über die Notwendigkeit der trilateralen Zusammenarbeit einig.Sie vereinbarten, die Kooperation in Wirtschaft und Handel auszubauen.Die Einigung erfolgte beim 13. Wirtschafts- und Handelsministertreffen der drei Länder am Sonntag in Seoul.Laut dem südkoreanischen Ministerium für Handel, Industrie und Energie trafen dessen Leiter Ahn Duk-geun, der chinesische Handelsminister Wang Wentao und der japanische Minister für Wirtschaft, Handel und Industrie, Yoji Muto zusammen.Die drei Länder vereinbarten dabei, für den Abschluss eines umfassenden trilateralen Freihandelsabkommens auf einem hohen Niveau eng zusammenzuarbeiten. Zwischen den drei Ländern gibt es lediglich einen bilateralen Freihandelspakt zwischen Südkorea und China.Das Treffen fand kurz vor der geplanten Bekanntmachung gegenseitiger Zölle durch die USA statt. Daher diente die Zusammenkunft offenbar auch dazu, angesichts des zunehmenden Handelsprotektionismus nach Wegen zur Förderung der Freihandelsordnung auf trilateraler Ebene zu suchen.Südkorea, China und Japan zählen zu den Ländern, gegenüber denen die USA ein großes Handelsdefizit verbuchen. Daher wird befürchtet, dass ihnen neue US-Zölle auferlegt werden.