Südkorea viertes Jahr in Folge zu NATO-Außenministertreffen eingeladen

Photo : YONHAP News

Südkorea ist das vierte Jahr in Folge zum Außenministertreffen der NATO eingeladen worden.Nach Angaben eines NATO-Beamten am Sonntag wurden Südkorea, Japan, Australien und Neuseeland als vier Indopazifik-Partner (IP4) zum Außenministertreffen am 3. und 4. April in Brüssel eingeladen.Bei der Zusammenkunft werden intensive Diskussionen über eine Anhebung des Zielwerts für die Verteidigungsausgaben der NATO-Mitglieder erwartet.Laut einem Beamten des südkoreanischen Außenministeriums besteht die Möglichkeit, dass Außenminister Cho Tae-yul daran teilnimmt.Das NATO-Außenministertreffen findet einen Tag nach der geplanten Bekanntmachung gegenseitiger Zölle durch die Trump-Regierung statt. Daher wird erwartet, dass Cho im Falle seiner Teilnahme die Position der südkoreanischen Regierung in der Angelegenheit übermitteln wird.Die NATO hatte China als Herausforderung eingestuft und setzt sich für den Ausbau der Beziehungen mit der IP4 ein. Vor diesem Hintergrund findet seit dem Außenministertreffen im Jahr 2022 eine gesonderte Sitzung zum indopazifischen Raum statt.