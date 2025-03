Industrieproduktion, Konsum und Investitionen im Februar gestiegen

Photo : YONHAP News

Produktion, Konsum und Investitionen in Südkorea sind im Februar gegenüber dem Vormonat gestiegen.Nach Angaben des Statistikamtes am Montag stieg der Index der gesamten Industrieproduktion im Vormonatsvergleich um 0,6 Prozent auf 111,7.Die Produktion im Bergbau und dem verarbeitenden Gewerbe legte um 1,0 Prozent zu. Im Dienstleistungssektor wurde ein Anstieg von 0,5 Prozent verzeichnet.Die Einzelhandelsumsätze, die für den Konsum stehen, wuchsen gegenüber dem Vormonat um 1,5 Prozent. Das Ergebnis wird auf einen starken Zuwachs von 13,2 Prozent beim Verkauf langlebiger Güter zurückgeführt.Die Anlageinvestitionen zogen um 18,7 Prozent an, vor allem dank des drastischen Anstiegs bei Maschinen von 23,3 Prozent.Der Cyclical Component of Coincident Composite Index, ein Indikator für die aktuelle Konjunkturlage, stieg gegenüber dem Vormonat um 0,1 Punkte.