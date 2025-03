Seoul: Rolle der US-Truppen in Korea bleibt unverändert

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Verteidigungsministerium hat betont, dass die Rolle der US-Truppen in Korea für den Schutz des Friedens auf der koreanischen Halbinsel unverändert bleibt.Die entsprechende Äußerung machte Amtssprecher Jeon Ha-kyu am Montag. Hintergrund ist ein ausländischer Medienbericht über einen internen Leitfaden des US-Verteidigungsministeriums, nach dem die USA der Verteidigung ihres Festlandes oberste Priorität einräumen und Risiken in anderen Gebieten hinnehmen würden.Die größte Rolle der US-Streitkräfte in Korea sei, Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel zu dienen. Daran habe sich nichts geändert, sagte Jeon vor der Presse.Zu dem Bericht über den Leitfaden äußerte der Sprecher, es liege weder eine offizielle Stellungnahme des US-Verteidigungsministeriums dazu vor, noch sei dies bestätigt worden.In Vorbereitung auf verschiedene Situationen erhalte das südkoreanische Militär eine starke gemeinsame Verteidigungsbereitschaft auf der Grundlage des südkoreanisch-amerikanischen Bündnisses aufrecht, betonte er.