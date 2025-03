Südkorea wird für USA wichtigster Lieferant von Kosmetika

Photo : Getty Images Bank

Südkorea hat letztes Jahr beim Export von Kosmetika in die USA Frankreich von der Spitzenposition verdrängt.Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete am Montag, dass die Kosmetika-Lieferungen aus Südkorea in die USA im vergangenen Jahr 1,701 Milliarden Dollar betragen hätten. Damit seien die Ausfuhren aus Frankreich in Höhe von 1,263 Milliarden Dollar übertroffen worden.An dritter Stelle lag Kanada mit 1,022 Milliarden Dollar, gefolgt von Italien und China.Das südkoreanische Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit teilte unterdessen mit, dass die Exporte koreanischer Kosmetika letztes Jahr gegenüber dem Vorjahr um 20,6 Prozent auf 10,2 Milliarden Dollar gestiegen seien. Bei den Kosmetik-Exporten sei erstmals die Zehn-Milliarden-Dollar-Marke übertroffen worden.