Aespa und Jennie bei Billboard Women in Music ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

Die koreanische Girlgroup aespa und Jennie von Blackpink sind bei den „Billboard Women in Music 2025“ ausgezeichnet worden.Wie ihre Agenturen am Montag mitteilten, erhielt aespa bei der Verleihung am Samstag (Ortszeit) im YouTube Theater in Los Angeles den Preis „Group of the Year“, Jennie den „Global Force Award“.Die Billboard Women in Music Awards werden an Künstlerinnen, Schöpferinnen, Produzentinnen und Managerinnen vergeben, die großen Einfluss auf die Musikindustrie haben.Auch Führungskräfte koreanischer Unterhaltungsunternehmen wurden ausgezeichnet. Geehrt wurden Seo Hyun-joo von Starship Entertainment und Kim Ji-won und Choi Jung-min von SM Entertainment. Zu den Gewinnerinnen zählt auch Kim Hyun-jung (Nicole Kim), koreanische Vizepräsidentin von Columbia Records.