Kospi verliert drei Prozent

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Montag drei Prozent verloren.Der Kospi beendete den Handel bei einem Schlussstand von 2.453,95 Zählern.Laut Analysten gebe es Sorge, dass die reziproken Zölle, die US-Präsident Donald Trump am Mittwoch verkünden will, einen weltweiten Handelskrieg auslösen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die heutige Aufhebung des Verbots von Leerverkäufen werde nach Einschätzung von Analysten kurzfristig für eine höhere Volatilität sorgen, langfristig aber für mehr Liquidität im Markt sorgen, hieß es weiter.