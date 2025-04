Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, in der Nordkorea-Frage nicht untätig bleiben zu wollen.In Bezug auf Machthaber Kim Jong-un werde man "irgendwann etwas tun", sagte Trump bei einem Treffen mit Medienvertretern am Montag (Ortszeit) im Weißen Haus.Die Frage, ob er mit Kim in Kontakt treten wolle, bejahte er. Kim und er hätten eine großartige Beziehung. Sie kämen fantastisch miteinander aus.Es gebe eine Kommunikation, sagte er weiter, ohne näher darauf einzugehen.Trump bezeichnete Kim außerdem als "große Atommacht" und klugen Kerl.