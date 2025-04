„Seoul Hanok“ beim iF Design Award ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

„Seoul Hanok“, die Marke der Stadtverwaltung Seouls für die Politik im Bereich traditioneller koreanischer Häuser Hanok, ist beim iF Design Award 2025 ausgezeichnet worden.Die Stadtverwaltung teilte am Dienstag mit, dass „Seoul Hanok“ in der Disziplin Kommunikation ausgezeichnet worden sei.„Seoul Hanok“ hatte zuvor 2024 Südkoreas Preis für öffentliche Marken gewonnen.Die Stadtverwaltung bezeichnete die Auszeichnung beim iF Design Award als internationale Anerkennung für ihre Bemühungen. Sie habe eine Marke entwickelt, die den sich verändernden Hanok-Trends und politischen Werten Rechnung trage, und die Öffentlichkeitsarbeit für die Verbreitung der Werte der architektonischen Vermögenswerte wie Bukchon und Hanok fortgesetzt.Der iF Design Award wird jährlich von der in Hannover ansässigen iF International Forum Design GmbH organisiert. Sie ist die älteste unabhängige Designorganisation der Welt.