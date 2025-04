Außenministerium lädt ausländische Diplomaten zu Besuchen in Rüstungsfabriken ein

Photo : YONHAP News

Das Außenministerium organisiert Besuche ausländischer Diplomaten in Produktionsanlagen von Rüstungsunternehmen in Südkorea.Eingeladen wurden Diplomaten aus etwa zehn Ländern, einschließlich Polens und Saudi-Arabiens, die eine Zusammenarbeit mit Südkorea in der Verteidigungsindustrie anstreben.Sie werden am Mittwoch und Donnerstag die Produktionsstätten von Hyundai Rotem, Hanwha Aerospace und Korea Aerospace Industries (KAI) in Changwon und Sacheon im Süden des Landes besuchen.Begleitet werden sie unter anderem von der Zweiten Vizeaußenministerin Kang In-sun. Es werden Waffensysteme der drei Unternehmen wie K2-Kampfpanzer, K9-Panzerhaubitze und FA-50-Kampfjet vorgestellt.Ein Beamter des Außenministeriums sagte hierzu, dass die Vortrefflichkeit koreanischer Waffensysteme bekannt gemacht werden solle. Seoul wolle außerdem Bereitschaft zur Unterstützung von Rüstungsexporten signalisieren.