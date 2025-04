Ausfuhren im März um 3,1 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Ausfuhren sind im März den zweiten Monat in Folge gestiegen.Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie am Dienstag beliefen sich die Exporte im März auf 58,28 Milliarden Dollar. Dies sind verglichen mit dem Vorjahresmonat 3,1 Prozent mehr.Die Lieferungen von Halbleitern, dem größten Exportschlager des Landes, legten gegenüber dem Vorjahr um 11,9 Prozent auf 13,1 Milliarden Dollar zu.Die Halbleiterexporte hatten bis Januar den neunten Monat in Folge über zehn Milliarden Dollar gelegen und den 15. Monat in Folge im Vorjahresvergleich zugelegt. Im Februar kam es jedoch zu einem Rückgang, ehe im März wieder ein Anstieg auf über zehn Milliarden Dollar erzielt wurde.Die Einfuhren wuchsen im März gegenüber dem Vorjahr um 2,3 Prozent auf 53,3 Milliarden Dollar.In der Handelsbilanz wurde ein Überschuss von 4,98 Milliarden Dollar verzeichnet.